Томские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда

Злоумышленник отсоединил трос кусачками и похитил велосипед Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в краже велосипеда. Двухколесный транспорт пропал из подъезда дома на улице Никитина. Он хранился на лестничной площадке и был зафиксирован тросом.

«По предварительным данным, злоумышленник повредил камеру видеонаблюдения, отсоединил кусачками трос и похитил велосипед», рассказали о подробностях происшествия в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Велосипед, который стоит больше 40 тысяч рублей, злоумышленник успел продать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что он ранее уже был судим, а сейчас его заключили под домашний арест.

Напомним, что в Томской области вынесли приговор жителю Новосибирска, который убил двух егерей и устроил поджог.