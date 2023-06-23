На объекте нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск прошло плановое учение

Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

На Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Кемеровской области состоялось плановое комплексное учение.

Специалисты отработали взаимодействие служб предприятия по локализации, ликвидации чрезвычайной ситуации и проведению спасательных работ в зоне ЧС. В тренировке приняли участие 58 человек, было задействовано 9 единиц специальной техники и оборудования.

По легенде диспетчером Анжеро-Судженской ЛПДС зафиксирован минимально аварийный уровень в резервуаре с нефтью. После осмотра резервуара подтвержден факт его «разрушения» и перелив нефти через обвалование. Оператор диспетчерского пункта в соответствии с утвержденной схемой оповестил членов комиссии предприятия по ЧС, направил сообщения в надзорные и контролирующие органы.

Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

Резервуар был «выведен» из работы, произведены технологические переключения задвижек. К локализации и ликвидации инцидента были привлечены сотрудники нештатного и профессионального аварийно-спасательных формирований. Экологи осуществляли постоянный мониторинг с отбором проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод. На месте было развернуто нефтесборное оборудование, обустроено земляное обвалование вокруг резервуара, произведен сбор «нефти», в том числе, с использованием сорбентов. Собранная «нефть» была помещена в специализированный резервуар-отстойник.

Комиссия дала положительную оценку практическому взаимодействию персонала Анжеро-Судженской ЛПДС, отметила высокий уровень оперативности работников, укомплектованность служб оборудованием и техникой, а также наличие необходимых запасов материальных ресурсов.