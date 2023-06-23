Прощание с томским писателем и поэтом Сергеем Заплавным пройдет 24 июня

В Томске простятся в известным писателем Сергеем Заплавным Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Прощание с известным томским писателем и поэтом, Почетным гражданином Томска Сергеем Заплавным пройдет в субботу, 24 июня, в Пушкинской библиотеке, сообщили в мэрии.

Сергей Заплавный скончался 21 июня на 82-м году жизни.

Прощание с известным писателем состоится в субботу, 24 июня. Проходить оно будет с 14:30 до 15:30 в помещении Томской области научной библиотеки имени А.С. Пушкина на улице Карла Маркса, 14 (центральный вход).

Сергей Заплавный выпустил более 20 книг о Томске, его жителям и истории. Он писал и стихи, и прозу, а также статьи и очерки о Томске, которые публиковались в различных изданиях страны. Его творчество знали и любили не только в Томске и Сибири, но и в столице. Кроме того, Сергей Алексеевич вел программу о Томске на местном телевидении.

Сергей Заплавный – обладатель множества литературных премий, почетного знака «За заслуги перед городом Томском», знака отличия «За заслуги перед Томской областью», член Петровской академии наук и искусств. В 2018 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Томска».