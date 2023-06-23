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НовостиОбщество23 июня 2023 3:50

Участок проспекта Комсомольского перекроют в Томске вечером 23 июня

Это связано с работами на теплосетях.
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томске 23 июня вечером перекроют дорогу на участке проспекта Комсомольского во время коммунальных работ, предупредили в мэрии.

«В период с 21:00 пятницы, 23 июня до 17:00 воскресенья, 25 июня будет перекрыт участок проспекта Комсомольского от проспекта Фрунзе до улицы Никитина», — говорится в сообщении.

В это время компания «Томск РТС» будет проводить замену участка квартальных теплосетей, которые запитаны от тепломагистрали №2.

Движение автомобилей будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.