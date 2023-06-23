Вечер памяти блогера и журналиста Александра Сакалова пройдет в Томске 23 июня

Фото: телеграм-канал "Але, это Сакалов"

В пятницу, 23 июня, прошло ровно 40 дней с момента гибели известного томского журналиста и блогера Александра Сакалова. В этот жителей Томска приглашают на вечер памяти томича, сообщили коллеги Александра.

Вечер памяти пройдёт в зрелищном центре «Аэлита» на проспекте Ленина, 78 в 17:00. Вход свободный. Гости смогут увидеть архивные фотографии с Александром, а также услышать воспоминания о нем.

Также запланирован показ фильма журналиста Дениса Бевза, снятого про известного томского блогера.

Напомним, известный томский блогер и журналист Александр Сакалов скончался ночью 15 мая на 42-м году жизни из-за цирроза и недостаточности. Похоронен на кладбище в селе Воронино.