Гадание на ветках и кормление огня ждет гостей фестиваля национальных культур в Томской области

В Томской области пройдет фестиваль национальных культур. Фото: Мария ЛЕНЦ

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Праздник Нового солнца на Новом хуторе» пройдет 23 июня в селе Березкино Первомайского района Томской области. На нем представят творчество 18 национальностей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, посетителей фестиваля ждет богатая развлекательная программа. Праздник начнется 10:00 с традиционного конкурса «Первая коса» на поляне косарей.

«Гости праздника смогут продегустировать национальные блюда, загадать желание у Солнечного колеса, стать участниками конкурса венков. Будут работать детские игровые локации, тематические фотозоны, ярмарка декоративно-прикладных работ и продукции местных фермеров», — говорится в сообщении.

В 19:30 пройдет торжественное открытие фестиваля. В 20:00 зрителям покажут театрализованный концерт национальных творческих коллективов района. Также для гостей праздника развернутся традиционные обряды: гадание на венках, кормление огня и другие.

В 23:00 начнется зажжение большого костра. В этот момент люди соберутся в большой хоровод дружбы, который соединит всех участников и гостей фестиваля.