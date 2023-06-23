Жители нескольких улиц Томска останутся без света 23 июня

В Томске без света останутся дома на пяти улицах в пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 23 июня, энергетики оставят без света девять улиц в Томске. Это связано с плановым ремонтов оборудования. Электричество начнут отключать в 9 утра. Об этом сообщили "Горсети".

Так, с 09:00 до 12:00 света не будет по проспекту Фрунзе, 109-111,109-а,115 и на улице Шевченко, 24-26, 24/1, 32.

С 09:00 до 16:30 обесточат дома по адресам:

- пер. Перевалочный, 40-44;

- ул. 5-й Армии, 22;

- ул. Блок-Пост, 3-а,5-9,6-8,12,16-28,19-25,32-36,32-а,39/1,41,уч.4,уч.14,уч. 39/1;

- ул. Профсоюзная, 5,16/1,16/4,20-24,20-а,20-б,21-а,23-25,23-б,25/1,25/2.

Также с 09:00 до 17:00 отключения пройдут в домах:

пер. Разина Степана, 5-7;

пр-кт Комсомольский, 49 (52),50-56,54-а,56-а,д.52;

пр-кт, Фрунзе 112.