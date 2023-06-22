С января по май в Томской области ввели на 167% больше жилья

С января по май 2023 года в Томской области было введено 243 377 квадратных метров жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области за пять месяцев увеличились темпы жилья по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Томскстат.

«С января по май 2023 года в Томской области было введено 243 377 квадратных метров жилья», - подсчитали в органе статистики.

По сравнению с тем же периодом 2022 года, жилья ввели на 167% больше.

Напомним, что за первый квартал 2023 года в Томске ввели в эксплуатацию более 80 квадратных метров жилья.