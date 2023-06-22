В ДТП на Иркутском тракте в Томске пострадала 6-летняя девочка

Столкнулись четыре иномарки Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На Иркутском тракте в Томске 22 июня произошло крупное ДТП. По информации ГУ МВД России по Томской области, столкнулись четыре автомобиля. Все произошло в районе дома №118/1 около 18.00.

По предварительной информации, водитель Hyundai Creta выехал на встречку, где столкнулся Mitsubishi Colt. Тот, в свою очередь, врезался в Kia Rio. А Hyundai, к тому же, еще врезался в Toyota.

«По предварительным данным, для осмотра в медицинское учреждение доставлены два взрослых участника ДТП и 6-летняя девочка», - уточнили в пресс-службе полиции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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