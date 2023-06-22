Из-за перекрытия Комсомольского проспекта общественный транспорт в Томске изменит схему движения

Схему движения изменят два троллейбуса и шесть автобусов. Фото: Анна Ковалева

В Томске на выходных перекроют участок Комсомольского проспекта. Напомним, что в это время ТомскРТС будет менять участок теплосети. Из-за перекрытия и общественный транспорт изменит схему движения, предупредили в мэрии.

«Для проведения работ с 22.00 23 июня до 17.00 25 июня потребуется несколько раз отключить напряжение контактной сети на участках проспектов Комсомольский и Фрунзе», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Из-за этого изменится схема движения троллейбусов №2 и №6. Троллейбус №2 будет ездить с Черемошников по проспекту Ленина до площади Ленина. А троллейбус №6 будет двигаться по маршруту: микрорайон Радужный – проспект Мира – улица Дальне-Ключевская – проспект Ленина – площадь Ленина – проспект Кирова – Томск 1.

Также по-другому в выходные будут ездить шесть маршрутов автобусов. Так, автобусы №23 и №26 будут ехать по Комсомольскому проспекту, потом сворачивать на Фрунзе, ехать по улицам Киевская и Никитина, затем снова выезжать на Комсомольский, улицу Сибирскую – и далее по своему маршруту. Автобусы №29 и №401 для объезда ремонта также будут использовать улицы Никитина, Киевская и проспект Фрунзе. А вот автобусы №13/14 и маршрутки №36 будут ездить по такой схеме: улица Сибирская - улица Киевская - проспект Фрунзе.

Напомним, что в День молодежи общественный транспорт в Томске будет ездить до ночи.