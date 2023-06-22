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НовостиОбщество22 июня 2023 11:11

На улице Ферганской в Томске произошел пожар

На месте работают пожарные
Александра Тайбатрова

В Томске произошел пожар на улице Ферганской, 10. Кадрами с места и информацией поделились Аргументы и факты – Томск.

На месте работают пожарные, также в сторону пожара проехала скорая помощь. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области, здесь находится двухквартирный деревянный дом, к которому пристроены три гаража, баня и сарай.

«Предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.

Пожарные прибыли на месте в 17.32, а локализовали пожар в 17.58. На месте работали 25 человек и семь единиц техники.

В результате никто не погиб и не пострадал.

Напомним, что пожилой мужчина погиб при пожаре в томской деревне.