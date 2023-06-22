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НовостиОбщество22 июня 2023 10:27

Житель Томска убил знакомую, завернул тело в ковер и закопал его в лесу

Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Александра Тайбатрова
Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Октябрьском суде Томска вынесли приговор томичу, которого обвиняли в убийстве знакомой. Обвиняемый вместе со знакомой выпивали. Женщина оскорбила обвиняемого, в ответ он ударил ее несколько раз в живот и по голове. От травм женщина скончалась.

«Обвиняемый обернул труп в пакет, перемотал скотчем, завернул в ковер и закопал недалеко от дома», - сообщила пресс-служба суда.

Суд квалифицировал это как умышленное причинение вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что главе Томского района Терещенко грозит 10 лет колонии за взятку директору банка.