Житель Томска убил знакомую, завернул тело в ковер и закопал его в лесу

Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Октябрьском суде Томска вынесли приговор томичу, которого обвиняли в убийстве знакомой. Обвиняемый вместе со знакомой выпивали. Женщина оскорбила обвиняемого, в ответ он ударил ее несколько раз в живот и по голове. От травм женщина скончалась.

«Обвиняемый обернул труп в пакет, перемотал скотчем, завернул в ковер и закопал недалеко от дома», - сообщила пресс-служба суда.

Суд квалифицировал это как умышленное причинение вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что главе Томского района Терещенко грозит 10 лет колонии за взятку директору банка.