Губернатор Томской области оценил производственный потенциал компании «Газпромнефть-Восток»

Фото: администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил Шингинское месторождение компании «Газпромнефть-Восток» в Каргасокском районе и высоко оценил производственный потенциал предприятия.

Главе региона показали инфраструктуру Шингинского месторождения, а также оборудование для полезного использования попутного нефтяного газа, подготовки и сдачи нефти.

Владимир Мазур отметил высокий уровень системы производственной и экологической безопасности предприятия, комфорт социально-бытовых объектов и условия для занятий спортом.

Также губернатор провел производственное совещание с руководством «Газпромнефть-Востока», в рамках которого отметил многолетнее сотрудничество компании с томскими производителями промышленной продукции, которая применяется на месторождениях. По итогам прошлого года объем закупленного оборудования и материалов у томских заводов-изготовителей увеличился на 30% относительного 2021 года.

«Нефтегазовая отрасль играет важнейшую роль в экономике Томкой области, в развитии социальной сферы, в благосостоянии жителей. «Газпромнефть-Восток» – одно из ключевых предприятий отрасли. Здесь устойчивая производственная программа, выполняются инвестиционные планы, круглосуточно работает профессиональный коллектив, – отметил Владимир Мазур.

С руководством предприятия была поставлена задача увеличить закупки технологического оборудования у томских заводов.

«Мы – важная часть экономической, технологической, научной и социальной жизни региона. Нам есть, чем гордиться и в плане производственных показателей, и условий работы нашей команды. Все это мы показали Владимиру Владимировичу и получили от него положительную обратную связь», — добавил гендиректор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.