Новый закон о такси готовят в Томской области

Сейчас на территории региона зарегистрировано 1 364 действующих разрешений на пассажирские перевозки легковым такси. Фото: Сиб.фм

В Томской области планируют принять новый закон, который будет регулировать деятельность такси. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Законодательной думы Томской области.

«Сейчас на территории региона зарегистрировано 1 364 действующих разрешений на пассажирские перевозки легковым такси. Этой деятельностью занимаются 259 предпринимателей», - поделились данными в пресс-службе думы.

Но год от года действующих разрешений становится все меньше. Если в 2019 году их было более трех тысяч, то в 2022 году – всего чуть более 1700. А в год такси в Томске и области выполняют более 18 миллионов поездок.

Сейчас по закону получить разрешение на перевозку пассажиров может только индивидуальный предприниматель. Но с 1 сентября вступит в силу федеральный закон, согласно которому этой деятельностью смогут заниматься и самозанятые. В основу регионального закона о такси легли именно положения федерального нормативно-правового акта. В законе Томской области планируют прописать права и обязанности как таксистов, так и пассажиров. Если документ примут, то самозанятые смогут получать разрешение на работу в такси и не платить за это. Сейчас же госпошлина составляет 1000 рублей.