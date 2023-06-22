В Томске планируют установить 10 общественных туалетов

В Томске рассматривают вопрос установки 10 общественных туалетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске рассматривают вопрос установки 10 общественных туалетов. Депутат гордумы Максим Забелин в своем Telegram-канале написал, что вопрос обсуждали на комитете по городскому хозяйству.

«Общественный туалет – не роскошь, а норма», - подчеркнул депутат.

По словам Забелина, мэрии Томска предложили до 1 сентября определить 10 точек, где необходимы общественные туалеты, с учетом потребностей томичей. Далее нужно определить, есть ли в этих местах возможность подключения к коммуникациям, и рассчитать, сколько денег необходимо на строительство общественных туалетов и на их содержание. После получения конкретных цифр, отмечает депутат, хотя бы часть расходов на эти цели будут планировать к включению в бюджет на 2024 год.

Напомним, что больше всего клещей обитает в Зеленых горках и на кладбище Бактин.