Жителям Томска напомнили, что тополиный пух не является аллергеном

Томичи продолжают жаловаться на тополиный пух Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске продолжается сезон тополиного пуха. Многие аллергики выступают против тополей на улицах города, а кто-то уверен, что эти деревья важны. Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе ежедневно убирают дороги и тротуары от тополиного пуха.

В результате полива распространение тополиного пуха снижается. Несмотря на дискомфорт, тополь выполняет и важную функцию — одно дерево за сезон поглощает около 30 кг гари, сажи, пыли и других веществ.

«Тополя — это наследие, оставшееся у нас с советских времен. Тогда требовалось высадить множество деревьев, хорошо справляющихся с очищением воздуха и этот вид подходил под заданные условия», — рассказали журналисту «Аргументы и факты — Томск» в мэрии.

Кроме того, врачи отмечают, что пух не является аллергеном. Как сообщает «Сибдепо» со ссылкой на главного врача медицинского департамента ООО «Инвитро — Сибирь» Юлию Селихову аллергия на пыльцу луговых трав.

«К таким травам относятся тимофеевка, райграсс, ежа, мятлик и другие. Это обычная, привычная трава на наших городских газонах и за городом», — перечислила врач.

По ее словам, чихание, выделения из носа, зуд глаз и слезотечение в июне — это проявление аллергии на луговые травы, а не на тополь.