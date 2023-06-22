В Асине в восьмой раз пройдет межрегиональный фестиваль «Золотая береста»

Фото: администрация Томской области

Восьмой межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» пройдет 24 июня в городе Асино. Участие в мероприятии примут художники и юные мастера из разных регионов России, сообщает администрации области.

«В этом году главная тема фестиваля «Золотая береста» — 90-летие Асиновского района. На празднике гости узнают многое об истории района, а также познакомятся с интересными и яркими традициями, одна из которых — обряд «Завивание березки»», — говорится в сообщении.

Главным событием мероприятия станет конкурс среди мастеров берестяного дела. Участие в нем примут художники из разных регионов России, в том числе юные мастера из кружков декоративно-прикладного искусства.

Победитель конкурса станет обладателем Гран-при в размере 50 тысяч рублей.

На гастрономической площадке фестиваля пройдет массовое приготовление яичницы, рыбы и травяного чая. Гости праздника смогут попробовать разнообразные блюда национальной кухни.

Фестиваль пройдет 24 июня на улице Ленина, 40 в городе Асино с 13:00 до 00:00.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение мероприятия 0+