Житель Томской области осужден за незаконную рубку леса на 3 млн рублей

В Томской области мужчина вырубил лес на 3 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асиновском районе Томской области суд приговорил местного жителя к 2 годам лишения свободы условно за незаконную рубку леса на 3 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, в декабре 2022 года мужчина без разрешительных документов незаконно вырубил 77 деревьев лиственных и хвойных пород на территории Мало-Юксинского участкового лесничества Асиновского лесничества.

Ущерб лесному фонду превысил 3 млн рублей.

Асиновский городской суд признал виновным 30-летнего местного жителя по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также его обязали возместить причиненный ущерб.

Приговор вступил в законную силу.