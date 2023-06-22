В День памяти и скорби на Южном кладбище Томска прошел памятный митинг

Фото: администрация Томской области

В Томске 22 июня в День памяти и скорби прошел памятный митинг на Южном кладбище. Также традиционно томичи возложили цветы к Вечному огню в мемориале боевой и трудовой славы в Лагерном саду, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Памятный митинг на Южном кладбище открыл губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Мы приходим сюда поклониться всем, кто отдал жизни, и низко кланяемся ветеранам, кто с нами. Их с каждым днем становится меньше. Но с каждым днем больше наше уважение и преклонение перед подвигом наших дедов и прадедов. Будем помнить о нем всегда», – сказал губернатор Владимир Мазур, возложив цветы к могилам солдат.

На митинге присутствовал участник Великой Отечественной войны Николай Линенко, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Также по традиции в 8 утра томичи возложили цветы к Вечному огню в мемориале боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду.