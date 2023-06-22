ОЭЗ «Томск» ищет подрядчика для продолжения строительства инжинирингового центра

В Томске возобновят строительство инжинирингового центра Фото: Иван МАКЕЕВ

Открытый конкурс на поиск подрядчика для строительства второй очереди инжинирингового центра объявила объявила управляющая компания АО «Особая экономическая зона» «Томск», следует из данных госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,206 млрд рублей. Подать заявку на конкурс можно до 24 июля, итоги торгов подведут 2 августа.

Согласно контракту, строительство предполагается в два этапа. Так, на первом этапе подрядчику предстоит достроить лабораторный корпус с холодным складом металла и переходом, на втором выполнить работы по строительству административного корпуса до нулевой отметки.

Из-за того, что ОЭЗ не обладает полным объемом финансирования строительство административного корпуса может быть законсервировано. Весь проект оценивается в 2,2 млрд рублей.

Все работы необходимо выполнить за 27 месяцев.

Напомним, совет директоров АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» утвердил инвестиционный план строительства объектов на 2023 год, который предусматривает начало строительства инжинирингового центра. Всего за счёт средств акционерного общества планируется построить 6000 кв.м лабораторных площадей.

Инжиниринговый центр в ОЭЗ «Томск» должны были ввести к эксплуатацию в 2019 году, однако сроки постоянно переносились, а строительство затягивалось. В 2017 году стало известно, что строительство центра было приостановлено из-за передачи полномочий по управлению ОЭЗ с федерального на региональный уровень, а также из-за отсутствия финансирования.