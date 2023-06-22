В Томске планируют снести и обрезать 1200 деревьев в 2023 году

Фото: Наталья Качановская

В Томске в 2023 году планируют снести около 1200 деревьев. В план входит не только снос, но и подрезка опасных ветвей. Об этом сообщает портал «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Полностью убирают только те деревья, которые высохли или находятся в тех местах, где расти не должны. В остальных случаях растения стараются сохранить, подрезаются только ветви, которые могут упасть на людей или мешают автомобилистам.

Решение по каждому дереву принимает ландшафтная комиссия.

По данным мэрии, на начало июня в городе снесли 251 дерево, обрезку провели у 373 деревьев.