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НовостиОбщество22 июня 2023 4:17

В Томске планируют снести и обрезать 1200 деревьев в 2023 году

На начало июня в городе снесли 251 дерево
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томске в 2023 году планируют снести около 1200 деревьев. В план входит не только снос, но и подрезка опасных ветвей. Об этом сообщает портал «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Полностью убирают только те деревья, которые высохли или находятся в тех местах, где расти не должны. В остальных случаях растения стараются сохранить, подрезаются только ветви, которые могут упасть на людей или мешают автомобилистам.

Решение по каждому дереву принимает ландшафтная комиссия.

По данным мэрии, на начало июня в городе снесли 251 дерево, обрезку провели у 373 деревьев.