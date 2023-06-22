Пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме в томской деревне

В Томской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В ночь на 22 июня в деревне Малиновка Кривошеинского района Томской области при пожаре в жилом доме погиб 72-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании бревенчатого жилого дома на улице Молодежная в деревне Малиновка поступило в 1:50. На момент прибытия пожарных из окна дома шел дым.

В 01:54 в комнате на кровати пожарные обнаружили тело мужчины 1950 года рождения.

В результате пожара обгорел матрас и напольное покрытие. Закоптились стены и потолок. Площадь возгорания составила 1 квадратных метр.

Огонь ликвидировали в 1:56. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.