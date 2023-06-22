Синоптики прогнозируют в июле в Томской области дождливую и не жаркую погоду

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В Томской области в июле ожидается дождливая и не жаркая погода. Средняя дневная температура в региона будет составлять +22 градуса, рассказала начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По предварительным прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

В целом по региону ночная температура прогнозируется +11…+16 градусов, местами до +22 градусов, дневная — +23…+28 градусов. В последние пять дней июля возможно понижение температура - ночью до +6…+11 градусов, днем до +16…+21 градуса.

В большинстве дней первой второй декад и в отдельные дни третьей возможны осадки в виде дождей, местами грозы.