В Томской области загорелась пилорама на площади 700 квадратных метров

В селе Подгорное Чаинского района загорелась пилорама. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск». В пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области сообщили, что общая площадь пожара составила 700 квадратных метров, горело здание, а рядом складировался лес.

«Обрешетка крыши сгорела и обрушилась, стены внутри и снаружи обгорели», - сообщили в ведомстве.

Также обгорели круглый лес и тес, которые складировались рядом со зданием.

Пожар локализовали, в борьбе с ним задействованы восемь человек и четыре единицы спецтехники. Почему произошел пожар, еще не установили.

Напомним, что в Томске загорелась крыша склада с горюче-смазочными материалами. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.