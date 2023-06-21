Томская фирма выпускала сметану из неустановленного сырья

Сметану производили из сырья, происхождение которой установить не удалось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томская компания ООО «ПСПК КУЕНДАТСКИЙ» производила сметану из сырья, происхождение которого установить не удалось, сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Специалисты ведомства выявили нарушение в результате мониторинга ФГИС «Меркурий».

«Это является нарушением принципа прослеживаемости и требований», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

В результате компании объявили предостережение о том, что нарушать обязательные требования недопустимо. Также регистрацию фирмы во ФГИС «Меркурий» приостановили на 10 дней.

Напомним, что на проспекте Комсомольском в Томске две недели не вывозили мусор из-за раскопки.