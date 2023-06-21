Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 14:47

Томская фирма выпускала сметану из неустановленного сырья

Нарушение выявили благодаря ФГИС «Меркурий»
Александра Тайбатрова
Сметану производили из сырья, происхождение которой установить не удалось

Сметану производили из сырья, происхождение которой установить не удалось

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томская компания ООО «ПСПК КУЕНДАТСКИЙ» производила сметану из сырья, происхождение которого установить не удалось, сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Специалисты ведомства выявили нарушение в результате мониторинга ФГИС «Меркурий».

«Это является нарушением принципа прослеживаемости и требований», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

В результате компании объявили предостережение о том, что нарушать обязательные требования недопустимо. Также регистрацию фирмы во ФГИС «Меркурий» приостановили на 10 дней.

Напомним, что на проспекте Комсомольском в Томске две недели не вывозили мусор из-за раскопки.