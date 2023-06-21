Нефтетранспортники Западной Сибири присоединились к марафону «30 добрых дел»

Сотрудники компании «Транснефть - Западная Сибирь» выступили организаторами велопробега в честь 30-летнего юбилея ПАО «Транснефть». Велопробег стал частью масштабной корпоративной волонтёрской акции «30 добрых дел».

К мероприятию присоединились около двухсот сотрудников компании и члены их семей в пяти городах Западной Сибири - Ишиме, Томске, Омске, Новосибирске, Красноярске. Общая протяжённость преодоленной дистанции составила более 150 км.

В ходе велопробега добровольцы из Омска собрали средства для воспитанников Адаптивной школы-интерната №16. Волонтеры Новосибирского филиала организовали игру для воспитанников Мошковской школы-интерната.

«Благотворительный велопробег уже стал хорошей традицией. В прошлом году мы помогли в приобретении специализированного детского питания благотворительному фонду «Радуга». Пожертвования этого года мы направим на организацию экскурсии в экологический центр для детей из школы-интерната», - рассказала участница велопробега Мария Васюхина.

«Пропаганда здорового образа жизни - одно из приоритетных направлений социальной политики предприятия. Ежегодно выделяются значительные финансовые средства на аренду спортивных сооружений и компенсацию затрат сотрудников на занятия в спортивных секциях, проводятся различные спортивно- развлекательные мероприятия не только для работников, но и членов их семей», - отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам компании Сергей Аношкин.