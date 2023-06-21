Почетный гражданин Томска, писатель Заплавный ушел из жизни 21 июня

Сергей Заплавный. Фото: Томская писательская организация

Сегодня, 21 июня, на 82-м году жизни скончался известный писатель, почетный гражданин Томска Сергей Заплавный. Председатель томского совета ветеранов Николай Мозель сообщил об этом Аргументы и факты – Томск.

Сергей Заплавный выпустил более 20 книг о Томске, его жителям и истории. Он писал и стихи, и прозу, а также статьи и очерки о Томске, которые публиковались в различных изданиях страны. Его творчество знали и любили не только в Томске и Сибири, но и в столице. Кроме того, Сергей Алексеевич вел программу о Томске на местном телевидении.

Сергей Заплавный – обладатель множества литературных премий, почетного знака «За заслуги перед городом Томском», знака отличия «За заслуги перед Томской областью», член Петровской академии наук и искусств. В 2018 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Томска».