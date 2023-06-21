Томские полицейские задержали обвиняемого в убийстве, совершенном 28 лет назад

Мужчина заключен под стражу. Фото: Сиб.фм

В Томске полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве, совершенном еще в 1995 году. Пресс-служба ГУ МВД России по Томской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает, что раскрыть давнее преступление удалось при взаимодействии с коллегами из Московской области.

«Убийство произошло в октябре 1995 года в городе Томске. Злоумышленник пришел к собственнице арендованной им квартиры, облил женщину горючей жидкостью и поджег», - рассказала Ирина Волк.

Через несколько дней женщина умерла в больнице. А злоумышленник 28 лет скрывался о правоохранителей, причем все это время у него не было постоянной регистрации в стране. Не так давно полицейские установили, что мужчина находится в Москве. Его задержали и отправили в Томск. Мужчина заключен под стражу, а расследование уголовного дела об убийстве продолжается.