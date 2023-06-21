Томскому скульптору Усову присвоили звание Народного художника РФ

Фото: с личной страницы Леонтия Усова во ВКонтакте

Известному томскому скульптору Леонтию Усову указом Президента присвоили звание Народного художника Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Виктор Кресс.

«От всего сердца поздравляю Леонтия Андреевича с этим заслуженным признанием его творческих заслуг со стороны государства! Для томичей он давно народный художник, теперь это закреплено официально!», - написал Виктор Кресс.

Леонтий Усов – скульптор, художник, график, член множества творческих союзов - Союза театральных деятелей, Творческого Союза Художников России и других. Его выставки проводились как в России, так и за рубежом. Является Заслуженным художником РФ, награжден знаком «За заслуги перед городом Томском», Орденом Ломоносова. В 2004 году Усов был внесен в энциклопедию «Лучшие люди России».