Схему движения на перекрестке Бела Куна – Ивана Черных в Томске скорректировали

На перекрестке улиц Бела Куна и Ивана Черных скорректировали схему движения Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На перекрестке улиц Бела Куна и Ивана Черных скорректировали схему движения, отчитались в мэрии Томска. На подъездах к нему нанесли новую разметку, а еще установили дорожные знаки, обозначающие движение по полосам.

«Теперь дорожный поток разделен на три полосы вместо двух», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Стрелки, указывающие направление движения, нанесли и на дорогу. В мэрии отметили, что такая схема движения является более удобной для автомобилистов: теперь тем, кто едет прямо, не придется ждать тех, кто поворачивает налево. Также новая разметка сделает проезд по перекрестку более безопасным.

Напомним, что участок Комсомольского проспекта перекроют на выходные из-за ремонта теплосетей.