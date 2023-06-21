Победитель конкурса «Главный котик Томска 2023» получил приз

Победитель конкурса получил главный приз - 10 килограммов корма. Фото: Аргументы и факты - Томск

Организаторы вручили главный приз победителю конкурса «Главный котик Томска 2023», пишет Аргументы и факты – Томск. Напомним, что победителем конкурса стал котик Мурзик. Вместе с ним за победу боролись 13 пушистых питомцев, которые становились победителями недельных туров голосования. Но больше всего голосов – 27 тысяч - набрал именно Мурзик.

Хозяйке Мурзика Жанне передали 10 килограммов корма для Мурзика. На награждение женщина пришла с сыном, по просьбе которого дома и появился котик. В голосовании их поддерживали друзья, знакомые. А после того, как фотографию Мурзика отправили на конкурс, котик заметно подрос.

Конкурс «Главный котик Томска 2023» проходил с 20 марта по 20 июня.