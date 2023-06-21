Мебель и оборудование начали заводить в лицей №8 Томска

Мебель и оборудование начали заводить в лицей №8 Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Лицей №8 имени Рукавишникова в Томске готовится к открытию. Сегодня, 21 июня, сюда начали завозить мебель и оборудование, сообщили в мэрии.

«На оснащение лицея выделили 19 миллионов из городского бюджета и 16 миллионов – из средств областной субвенции», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Капитальный ремонт здания лицея завершили уже на 78%. Сейчас здесь подходят к концу отделочные работы, подрядчик занимается фасадами и благоустройством территории.

Также в школе №1 Кедрового проведут второй этап ремонта.