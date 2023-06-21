В Томске на проспекте Комсомольском две недели не вывозят мусор из-за раскопки

Фото: "Я из Томска"

В Томске во дворе дома в районе проспекта Комсомольского не вывозится мусор, потому что из-за коммунальной раскопки спецтехника не может проехать к контейнерам. В «ТомскРТС» сообщили, что на данном участке был выявлен дефект на теплосети.

Мусор во дворе дома недалеко от проспекта Комсомольский, 39 не вывозится уже вторую неделю.

«За домом находится мусорка, которую уже вторую неделю не убирают, контейнеров нет, вонь стоит ужасная. Мусор разлетелся по всему району, голуби как крысы все разгребают и растаскивают. А люди продолжают кидать мусор. Все из за того, что мусоровоз просто не может подъехать - дорога перекопана», — рассказал томич в паблике «Я из Томска».

В компании «ТомскРТС» пояснили, что данная раскопка была выполнена для устранения дефекта на тепловой сети, который был выявлен во время проведения плановых гидравлических испытаний.

«Ремонтные работы завершены. Объект передан подрядной организации для восстановления благоустройства. До конца недели подрядчик планирует выполнить эти работы», — добавили в ресурсоснабжающей организации.