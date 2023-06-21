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НовостиОбщество21 июня 2023 8:46

В школе №1 Кедрового Томской области проведут второй этап ремонта

На ремонт здесь уже потратили более 106 миллионов рублей
Александра Тайбатрова
В школе №1 Кедрового нужно отремонтировать лестничные пролеты и актовый зал

В школе №1 Кедрового нужно отремонтировать лестничные пролеты и актовый зал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школе №1 города Кедровый на севере Томской области необходим второй этап ремонта. Поручение подготовиться к нему дал губернатор региона Владимир Мазур в ходе рабочей поездки, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«В школе уже отремонтировали кровлю, входную группу, потолки, цоколь, системы электрооборудования и электроосвещения, водоснабжения и канализации, заменили двери и окна», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

На эти работы потратили более 106 миллионов рублей. Теперь в школе Кедрового нужно отремонтировать актовый зал, лестницы, а также благоустроить пришкольную территорию. О точных сроках планируемого ремонта не сообщается.

Напомним, что на капремонт школ в Томской области потратят 2,2 миллиарда.