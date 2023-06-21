Роспотребнадзор рекомендует томичам защищаться от клещей репеллентами

Томичам рекомендуют брать на природу репелленты Фото: Мария ЛЕНЦ

Клещи продолжают нападать на жителей Томска и области. Жителям региона рекомендуют вакцинироваться от клещевого энцефалита, а также пользоваться репеллентами. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

По ее словам, Томская область относится к эндемичным территориям, то есть клещей здесь можно встретить и в Томске и во всех районах области.

Однако далеко не все томичи умеют правильно использовать защитные средства, выезжая на природу или на дачу.

«Есть средства - репелленты, которые отпугивают клещей, а есть средства, которые помогают нам бороться с клещами, то есть они их убивают. Репелленты - да, защищают, но при всём при этом они должны быть правильно нанесены. Хаотичное нанесение репеллента не может защитить на 100%», — сказала Пичугина.

Для более надежной защиты в Роспотребнадзоре советуют использовать замкнутый круг нанесения защитного спрея. За счет этого клещ не найдёт свободное пространство и не проникнет на незащищенный участок тела.