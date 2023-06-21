Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 7:48

В Томске открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

Доску установили на фасаде школы №53
Александра Тайбатрова
В Томске открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

В Томске открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томской школе №53 открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Виталию Сухорукову. Об этом рассказали в мэрии города. На открытии присутствовали родные и близкие героя, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, представители школы.

В школе №53 Виталий учился. В 2013 году его призвали в армию. А в 2022 году он ушел добровольцем на СВО.

«10 мая 2022 года при столкновении в Харьковской области Виталий Сухоруков преградил путь вражеской диверсионно-разведывательной группе. Он был ранен, его пытались взять в плен. Но Виталий подорвал себя гранатой вместе с противниками», - рассказали о подвиге томича в пресс-службе мэрии.

Виталия Сухорукова посмертно наградили Орденом Мужества.

Читайте также: томские военные показали, как организовали свой быт на Добнассе.