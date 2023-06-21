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НовостиОбщество21 июня 2023 7:21

В центре Томска 27 июня пройдет вечеринка в честь выпускного ТПУ

На праздник приглашают не только выпускников, но и всех желающих
Александра Тайбатрова
Выпускной в ТПУ пройдет 27 июня

Выпускной в ТПУ пройдет 27 июня

Фото: Ксения Высотина

В Томском политехническом университете 27 июня пройдет выпускной. В честь этого в центре города пройдет вечеринка для всех желающих, рассказали в пресс-службе вуза. Сначала, в 17.00, пройдет ректорский прием для выпускников с красными дипломами. Всем им вручат медали и символические кольца «Миссия: инженер».

«Ректорский прием пройдет в Большом концертном зале Томской филармонии. Также церемонию будут транслировать на экране на набережной реки Ушайки», - уточнили в пресс-службе ТПУ.

А в 19.00, слева от БКЗ, на набережной Ушайки, начнется вечеринка «Политех – это навсегда». Для гостей праздника будут выступать группа ТПУ Angie, диджей, диско-хаус оркестр из Москвы OffBeat Orchestra.

Сообщается, что в этом году в ТПУ чуть более двух тысяч выпускников, 400 из которых получат дипломы с отличием.

Напомним, что выпускной для одиннадцатиклассников в Томске пройдет 23 июня.