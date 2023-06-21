В Томске на улице Водяной в день подачи горячей воды начались раскопки

Фото: "Я из Томска"

Жители дома по улице Водяной, 10 в Томске в социальных сетях пожаловались на раскопки в день, когда должны были включить горячую воду. Как пояснили в пресс-службе «ТомскРТС», работы продолжаются до 21 июня, плановый график ремонта не нарушен.

По словам жильцов, горячую воду на улице Водяной, 10 отключали с 6 до 21 июня. Однако в день подачи воды начался ремонт, и жильцы не получили долгожданного ресурса.

В комментариях к посту на жалобу ответили в мэрии Томска.

«По информации АО "Томск РТС", тепломагистраль №6 и ответвления от неё, от которых в числе прочих запитан дом по адресу улица Водяная, 10, находятся в плановом ремонте по графику до 21 июня включительно», — говорится в сообщении.

В ресуроснабжающей организации добавили, что в ходе проведения гидравлических испытаний на этом участке было выявлено множество дефектов, которые поочередно устраняют в рамках планового ремонта. Сегодня начался ремонт ответвления к дому №10 по улице Водяной. В настоящее время специалисты проводят земляные работы.

Также после вскрытия канала теплотрассы будет определён характер повреждения и объем работ для его устранения.