Более 800 детей в Томской области получили уличные травмы с начала июня

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В Томской области с наступлением летних каникул растет детский травматизм. С 1 по 20 июня в регионе травмы получили 806 детей, из которых 86 потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В основном это связано с активным отдыхом детей на улицах, в том числе с катанием на роликах и самокатах.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Томска Андрей Караваев отметил, что чаще всего дети попадают в больницы с различными переломами и ушибами.

Для того, чтобы не получить травму на улице, врач рекомендует родителям напомнить детям соблюдать правила дорожного движения, использовать шлемы наколенники и нарукавники при катании на велосипедах, скейтах, роликах. Купаться в водоемах можно только под присмотром взрослых.

В Томске детей принимают в больнице скорой медицинской помощи № 2. Дополнительный пункт приема детского травматолога работает в ЦКБ клиника «Больничная». Там принимают пациентов с 10 до 18 лет с травмами нижних и верхних конечностей.