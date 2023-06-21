Более 50 домов в Советском районе Томска останутся без холодной воды 26 июня

Фото: Наталья Качановская

В Советском районе Томска 26 июня более 50 жилых домов останутся без холодной воды из-за ремонта на сетях водоснабжения. Воды не будет до следующего утра, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

В это время специалисты будут осуществлять замену запорной арматуры диаметром 300 мм по улице Лебедева — улице Киевская.

«Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, с 9:00 26 июня до 6:00 27 июня холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Алтайская, 28а, 30, 30/1, 34, 36, 38, 42, 43, 43а, 44, 45, 45а, 45б, 46, 47, 47 стр.1, 48;

- улциа Киевская ул, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 26, 26а, 28, 28б, 28в, 30;

- проспект Комсомольский, 37б, 37в, 39;

- улица Красноармейская, 16, 18, 20;

- улица Лебедева, 4, 6, 12, 12а, 37а;

- улица Никитина, 26, 26;

- улица Сибирская, 29а, 31, 31а, 33, 33/2;

- улица Тверская, 17, 19, 20, 21, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 29а, 32.

Жителям Томска приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.