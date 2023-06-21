В Томской области мать троих детей приговорили к исправительными работам за неуплату алиментов

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Бакчарский районный суд Томской области приговорил 31-летнюю женщину к 5 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов на содержание сына и двух дочерей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что в 2021 году с лишенной родительских прав женщины взыскали алименты на содержание сына и двух дочерей.

«В феврале 2022 года она была привлечена к административной ответственности за их неуплату, однако должных выводов для себя не сделала, имеющуюся задолженность не погасила, производить выплаты не начала», — говорится в сообщении.

В общей сложности жительница Бакчарского района задолжала по алиментам 600 тысяч рублей.

Женщину признали признали виновной по статье «Неуплата средств на содержание детей» и приговорили к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.