Томичи утром встали в пробку на проспекте Ленина из-за аварии

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В Томске утром 20 июня образовалась сильная пробка на проспекте Ленина из-за ДТП на пересечении Ленина и Беленца, сообщают очевидцы. В настоящее время дорожная обстановка на данном участке оценивается в 7 баллов из 10 возможных.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сильный затор образовался сегодня утром на проспекте Ленина от переулка Ванцетти до улицы Алексея Беленца. Томичи стояли в пробке в сторону Новособорной площади.

В целом по городу уровень пробок на данный момент составляет 4 балла из 10.