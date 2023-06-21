Томичи выбрали образ картины из свечей на День памяти и скорби

Томичи выбрали образ "Огненной картины войны" Фото: Алёна Мищенко

Жители Томска выбрали образ «Огненной картины войны», которую зажгут на нижней террасе Лагерного сада в ночь с 21 на 22 июня. Им стал прообраз мемориала боевой и трудовой славы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В четверг, 22 июня, исполняется 82 года со дня начала Великой Отечественной войны. С 1996 года в России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Традиционно накануне этого дня на нижней террасе Лагерного сада зажигают свечи в форме мемориала, символизирующего подвиг народа в ВОВ.

«Томичи поддержали традиционный выбор картины «Родина-мать вручает оружие сыну», прообразом которой является мемориал боевой и трудовой славы в Лагерном саду Томска», — говорится в сообщении.

В голосовании приняли участие более 1000 человек.

Принять участие в выкладке картины может любой желающий. Мероприятие начнется 21 июня в 20:00 на нижней террасе Лагерного сада. В 23:30 зажгут «Огненную картину войны».

Напомним, в 23:30 в Лагерном саду пройдет традиционная акция «Свеча памяти». В полночь будет объявлена минута молчания, также томичи зажгут свечи.