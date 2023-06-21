В Томске при пожаре в шиномонтажке сгорели 300 автомобильных шин

В Томске 20 июня на улице Витимская загорелось металлокаркасное здание. При пожаре сгорели 300 автомобильных шин, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило дежурному в 15:45. Загорелось отдельно стоящее металлокаркасное здание, к которому был пристроен металлокаркасный навес.

По данным очевидцев, на это месте располагалась шиномонтажная мастерская.

«В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши здания по всей площади, внутри и снаружи обгорели стены. Обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши навеса по всей площади. Обгорело оборудование, обгорели 300 автомобильных шин, обгорела вещная обстановка», — говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Огонь удалось потушить в 17:44. Причина пожара устанавливается.