Свет и газ к участкам ИЖС на Кузовлевском тракте в Томске проведут в конце 2024 года

К участкам ИЗЖ на Кузовлевском тракте проведут свет и газ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электричество и газ к участкам индивидуального жилищного строительства в районе Кузовлевского тракта в Томске планируют провести до конца 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре заявил начальник департамента капстроительства Арслан Садыков.

Он отметил, что из-за отсутствия финансирования от области на текущий год потребность включена в заявку на 2024—2026 годы.

По его словам, суммарно потребуется 319 миллионов рублей. На автомобильные дороги — проектно изыскательские работы потребуется 100 млн 865 тысяч рублей, сети водоснабжения — 46 млн 399 тысяч рублей, сети газоснабжения — 41 млн, сети электроснабжения - 131 млн 663 тысячи рублей.

На обеспечение электроснабжения ИЖС в Кузовлевском тракте область выделила городу дотации в сумме 86 млн рублей.

«В июне текущего года была подготовлена и направлена заявка в «Горсети» для получения договора технологического присоединения к сетям электроснабжения. В дальнейшем будет заключен договор на технологическое присоединение со сроком выполнения - это конец 2024 года», – добавил Арслан Садыков.

Также в рамках догазификации собственники земельных участков подали заявки в газораспределительную организацию о заключении договор. Срок подключения газа установлен на декабрь 2024 года.

Напомним, томская прокуратура неоднократно обращалась в суд из-за отсутствия инженерной и транспортной инфраструктуры на участках ИЖС на Кузовлевском тракте. В октябре 2021 года суд обязал администрацию Томска и региона за год провести дороги и сети к участкам индивидуального жилищного строительства. Ранее глава компании «Горсетей» Владимир Резников заявил, что вопрос с электроснабжением в районе Кузовлево будет решен в сентябре-октябре 2023 года.