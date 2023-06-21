Более 40 жилых домой останутся без света в Томске в среду

Фото:Марина Дорофева

Более 40 домов в Томске останутся без света в среду, 20 июня. Это связано с плановым ремонтом оборудования. Об этом сообщают «Горсети».

Так, с 09:00 до 10:00 света не будет по адресам:

пер. Кооперативный 2-4;

ул. Маркса Карла 11-а,14-20,16-а,18-а,18/1,19/1,20-а,20/2;

ул. Набережная р.Томи 19.

С 09:00 до 16:30 отключения пройдут в домах:

пер. Донской 20,21-23,26;

пер. Парабельский 5-7;

пер. Шегарский 1-17,2-18,23-35,26-34;

ул. Подгорная Большая 140-152,148-а,156-160,166,170-178,182,182/1,уч.152,уч.162;

ул. Ялтинская 14,17.

С 09:00 до 17:00 энергетики обесточат дома:

ул. Ивановского 11а,21

ул. Ивановского 13

С 09:00 до 18:00 без света останутся дома:

ул. Енисейская 11,15-21,19/2,19/3,26,27

ул. Киевская 66,70/3

С 09:00 до 19:00 электричества не будет:

Кольцевой проезд 4

ул. Смирнова 11-13

С 11:00 до 14:00 света не будет на проспекте Фрунзе, 137 и на улице Елизаровых, 79/1,82.