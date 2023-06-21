Сильный ветер и +23 градуса ожидаются в Томске в среду

Фото: Ксения Высотина

В среду, 21 июня, в Томске ожидается сильный ветер 22 м/с. Воздух погреется до +23 градусов. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ожидается юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с.Температура воздуха составит +21…+23 градус.

В Томской области днем возможны кратковременные дожди грозы, при грозах ливни. Ветер юго-западный днем 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+23°С, местами +11…+16°С.