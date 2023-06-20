В Томск 24 июня прибудут мощи Георгия Победоносца

В 09.30 24 июня мощи встретят в Богоявленском кафедральном соборе. Фото: Томская епархия

Мощи великомученика Георгия Победоносца прибудут в Томск 24 июня, сообщает Томская епархия. А с 24 по 26 июня в Томске совершат Всероссийский молебен о победе и справедливом мире.

«6 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен перед мощами святого Георгия в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве и передал ковчег для принесения в города России. Так начался Всероссийский молебен о Победе», - напомнили в епархии.

В 09.30 24 июня мощи встретят в Богоявленском кафедральном соборе. 25 июня в 12.00 от собора начнется крестный ход, который пройдет до Богородице-Алексиевского монастыря. В монастыре мощи будут находиться до 16.00 26 июня. Помолиться перед ними можно будет ежедневно с 08.00 до 20.00.

Всероссийский молебен пройдет почти в 100 городах страны и 89 регионах.