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НовостиОбщество20 июня 2023 14:48

На проспекте Мира в Томске ремонтируют лестничный спуск

Лестницу установят до 30 июля
Александра Тайбатрова
В Томске ремонтируют лестничный спуск на проспекте Мира

В Томске ремонтируют лестничный спуск на проспекте Мира

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске ремонтируют лестничный спуск на проспекте Мира, рассказали в мэрии. Подрядчик уже устанавливает винтовые сваи, а до 30 июля установит еще металлические перила и лестничные марши.

«Жители пользуются лестницей как частью транзитного пути – чтобы попасть на остановку общественного транспорта, в больницу или парк», - отметил глава Ленинского района Томска Андрей Дорош.

Лестница в районе проспекта Мира связывает два больших микрорайона – Каштак и Черемошники.

Ранее предпроект реконструкции Степановского переезда не прошел госэкспертизу. А на ремонт 19 школ в Томской области потратят более двух миллиардов рублей.