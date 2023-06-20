Электричка Томск – Тайга изменит расписание на два дня из-за ремонта путей

Расписание электрички Томска 1 – Тайга изменится 25 июня и 1 июля
Фото: Ксения Высотина
Расписание электрички Томска 1 – Тайга изменится 25 июня и 1 июля, предупреждает администрация Томской области. Это произойдет из-за ремонта железнодорожных путей.
«Корректировка времени составит до семи минут», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.
25 июня и 1 июня электричка отправится из Тайги на семь минут раньше обычного, в 06.04. А в Томск приедет без изменений, в 08.17.
Пассажиров просят учитывать эту информацию, когда они планируют свои поездки.
Напомним, что дополнительные рейсы из Томска в Новосибирск начнут летать 1 июля.